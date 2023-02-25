"У всякому разі це краще, аніж лондонський Арсенал. Тому що нам спочатку оголосили, що суперником буде саме Арсенал, і серце трохи йокнуло, та потім сказали, що це помилково. А Роттердам – знакове місто для нас: новий тренерський штаб Ігора Йовічевіча був представлений там влітку, тому для тренерів і клубу це подія знаменна.

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Хоча, якщо проаналізувати останні пів року відтоді, як ми почали виступи в чемпіонаті України та групі Ліги чемпіонів, мені здається, для нашого клубу немає жодної різниці, з ким грати. Адже випрацювано таку клубну ДНК, що дозволяє обіграти будь-якого суперника, або принаймні виглядати гідно, бо навіть програти можна гідно. Поєдинок з Ренном показав, що із найскладніших ситуацій ми виходимо з високо піднятою головою. Найголовніше, що демонструємо характер і жагу до перемоги. Це важливо.

А Фейєнорд – дуже гарний клуб, добре нам знайомий, ми з ним грали. Вони дуже нам допомагають у благодійній діяльності, ми з ними добре співпрацюємо. Тому буде надзвичайно приємно знову приїхати до Роттердаму й зустрітися з нашими добрими старими друзями.

Ми завжди маємо шанси, навіть у Лізі чемпіонів. Якщо серйозно, то сьогодні, в умовах війни, горизонт планування – максимум один-два тижні. І в клубі така ж ситуація з погляду планування і спортивних результатів. Тому йдемо від матчу до матчу. І я сподіваюся, що ми щодня ставатимемо кращими, адже прийшли нові хлопці, які освіжили команду. Наприклад, вийшов Кевін, і ті хвилини, що він був на полі, провів шикарно: забив гол, який вивів нас у наступну стадію. Це свідчить про те, що наші новачки – гравці з гарним рівнем, з характером. І я вірю, що вони від гри до гри допомагатимуть дедалі більше", – цитує Палкіна сайт "гірників".

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