"Вопрос о медиараскрутке УПЛ – это не к Setanta как бродкастеру. Обеспечением продакшена для Setanta занимается украинская Премьер-лига, которая как никто должна быть заинтересована в популяризации своего продукта. Еще раз напомню – Setanta заплатила 3,2 миллиона за первый сезон. 1,6 на клубы и 1,6 на продакшн Захожу на официальный сайт УПЛ прочитать отчет о матче – ну это эссе первоклассника на тему "Как я провел лето". Я вам прочту один из матча Черноморец – Верес (далее цитирование отчета – прим. Футбол 24).

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Кто забил, как забил – х*р его знает. Пенальти били – ни слова! Послематчевые пресс-конференции – отсутствуют! Статистика, удары, владение мячом – не сегодня. Третий момент – качество картинки. Что это было в XXI веке? Как в ХХІ веке в рамках прямой трансляции матча не показать гол? Я о голе Цурикова из Александрии в ворота Ингульца. Вы серьезно? Вы за такие трансляции взяли 1,6 миллиона от Setanta? Это то, что должны видеть болельщики по всему миру, в частности, за пределами Украины? Это крутая популяризация украинского футбола? Да вы боги бизнеса, если за это вам заплатили 1,6 миллиона долларов. Зарабатывайте на здоровье, но в таком случае у Setanta должны быть вопросы.

Эта картинка снята даже не на iPhone, а на какой-нибудь самый дешевый Huawei. Еще раз – это претензия не к Setanta, потому что у Setanta была договоренность. Мы вам платим деньги, а вы снабжаете картинкой. Это претензия к тем, кто снабжает картинкой. Я искренне хочу надеяться, что эти моменты – это трудность старта сезона, и дальше все будет лучше. Потому что если не будет, и мы будем дальше смотреть футбол снятый на Huawei, то это будет абсолютный Huawei", – заявил Вацко в эфире своей программы.

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