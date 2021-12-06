"Слева в полузащите могут сыграть Зубков и Цыганков. Саша в Ференцвароше может и справа, и слева действовать. Витя Цыганков тоже. Он нормально играет на этой позиции, в матче с Боснией мы видели. Цыганков создал первый гол, обыграл, отдал передачу Зинченко.

Мудрик: Я готов к сборной Украины

Но я понимаю, куда вы клоните с этими вопросами. Я несколько дней назад вызвал на разговор Михаила Мудрика. Он был в моем кабинете десять дней назад, мы с ним плодотворно поговорили полчаса. Я ему сказал свои требования, в чем ему нужно добавить.

Посмотрим, как он будет дальше выглядеть. Он в расширенном списке сборной, там 36 человек. Нам нужно готовить визы наперед в Шотландию. Впереди длинная дистанция, сборы. Посмотрим, что Михаил покажет, есть время. Мы с ним хорошо поговорили, мне понравился разговор с Мудриком", – рассказал Петраков в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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