"Извините, у меня нет желания общаться. Я не разговаривал с игроками. Если я не разговаривал с игроками, то не могу подробно что-то обсуждать или отвечать на вопросы. Мы плохо начали игру, это правда. Мы пропустили ужасный гол. То же самое было в игре с Вероной. Была реакция, мы сравняли, но вскоре после этого Льоренте получил травму, и командная структура изменилась в худшую сторону.

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Наш гол отменили из-за офсайда, но мы почувствовали, что способны сравнять счет. Дженоа сидела глубоко, мы доминировали, даже не создавая большого количества моментов. Все наши замены были нацелены на атаку. Однако после третьего гола все было кончено. Это правда, что мы не так надежны в обороне, как в прошлом сезоне.

Нам не хватает игроков и поэтому не хватает надежности. Сейчас каждый удар, который мы допускаем, оборачивается голом. Это не критика Патрисиу, а констатация факта.

Это худший мой старт в карьере, да. Но при этом, кажется, Рома впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд. Нам некогда плакать. Мы можем плакать внутри, потому что все это ранит наши сердца, особенно мое, учитывая мою связь с фанатами Ромы. Но завтра мы вернемся к работе", – цитирует Моуринью Football-italia.

Напомним, что римский клуб выиграл всего одну встречу в текущем сезоне. Рома сейчас находится на 16 месте, имея пять очков.

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