"Это действительно непристойные суммы", – Мбаппе недоволен законами трансферного рынка

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе убежден, что в современном футболе за трансферы футболистов платят слишком много.

"Для меня, человека из скромной семьи, это действительно непристойные суммы. Но таков рынок, именно так обстоят дела в мире футбола. Не собираюсь устраивать революцию в футболе из-за этого. Я являюсь частью системы, нужно уважать её и оставаться на своем месте.

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Я не хочу быть копией кого-нибудь. Как и великие спортсмены, ты хочешь сам писать свою историю, а не копировать чью-то. Думаю, иметь высокую самооценку вполне естественно, даже если в повседневной жизни ты остаешься скромным, а скромность – дар и сила великих людей", – цитирует Мбаппе RTS.

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