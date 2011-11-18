Модрич лидирует в голосовании на "Золотой мяч-2018", далее Варан и Мбаппе, – журналист

Французский журналист Эрик Мамрют сообщил о результатах текущего голосования на "Золотой мяч-2018".

Лука Модрич лидирует в борьбе за "Золотой мяч". По информации журналиста RFI Эрика Мамрюта, именно хорват сейчас получил наибольшее количество голосов.

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На 2 строчке находится защитник Реала и сборной Франции Рафаэль Варан, который стал победителем Лиги чемпионов 2017/2018 и чемпионом мира-2018, а на "бронзовой" позиции его партнер по "ле бльо" Килиан Мбаппе. Криштиану Роналду и Лионель Месси вне тройки.

Модрич в 2018 году с Реалом выиграл Лигу чемпионов, а также со сборной Хорватии добрался до финала чемпионата мира, где уступил Франции (4:2). Напомним, хавбек уже получил приз лучшему игроку УЕФА и ФИФА.

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