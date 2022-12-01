"Я думаю, что мои эмоции сейчас слишком сильны, чтобы ясно думать, что это такое. Я потратил год своей жизни на подготовку к чемпионату мира. Еще год назад мы узнали, что вышли на этот турнир и на следующий день после квалификации начали готовиться. Попробовали сделать это максимально хорошо, а сейчас у всех нас разочарование.

Сенсационный позор Дании в видеообзоре матча с Австралией

На чемпионате мира так мало времени, так мало дней, и это должно буквально толкать под зад, когда вы все вместе. Но этого не вышло. Когда ты тренер клуба, у тебя всегда есть еще один матч. Если вы потерпели поражение, то снова играете через несколько дней. А здесь другая ситуация. Пройдет еще четыре года до следующего чемпионата мира. Я расстроен, мне грустно.

С точки зрения футбола наше выступление было просто дерьмом. И я говорю не о футболистах. Это моя ответственность. Наша игра – это было какое-то дерьмо. Слишком плохо", – цитирует Юлманда DR Sporten.

Дания проиграла Австралии и стала главным разочарованием ЧМ-2022 – "соккеруз" сенсационно в плей-офф