В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 австралийцы вырвали минимальную победу у датчан и пробились в плей-офф турнира. Смотрите видео гола и опасные моменты на "Футбол 24".

Дания могла выходить вперед уже в начале матча, но Райан успел на мгновение опередить соперника после прострела Меле. На 10-й минуте он вторично спасает Австралию от верного гола – после удара Йенсена с острого угла под перекладину кипер в прыжке перевел сферу на угловой.

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Сков Ольсен из пределов штрафной запустил выше ворот, а Кристенсен головой пробил впритирку со штангой. В середине тайма Райан едва не привез гол в свои ворота, пытаясь выбить прострел датчан, но сумел вынести мяч со штрафной. Впоследствии Макгри пытался перекинуть мяч через Шмейхеля – не удалось. В ответ Ольсен запорол отличный момент, пробивая из района одиннадцатиметровой отметки – хилый выстрел не испугал Райана.

После перерыва забила Австралия: Лекки вывели один на один, форвард Мельбурн Сити искал поддержки, но взял игру на себя, дважды обыграл защитника и между ног защитника точно пробил в дальний угол. Датчане отчаянно пытались спасти ситуацию, но фортуна в этот вечер была на стороне Австралии, которая со второй ступени своего квартета вышла в плей-офф турнира.

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