"Я думаю, що мої емоції зараз надто сильні, щоб ясно думати, що це таке. Я витратив рік свого життя на підготовку до чемпіонату світу. Ще рік тому ми дізналися, що вийшли на цей турнір і наступного дня після кваліфікації почали готуватися. Намагалися зробити це максимально добре. А зараз у всіх нас розчарування.

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На чемпіонаті світу так мало часу, так мало днів, і це має буквально штовхати під зад, коли ви всі разом. Але цього не сталося. Коли ти тренер клубу, то в тебе завжди є ще один матч. Якщо ви зазнали поразки, то знову граєте за кілька днів. А тут інша ситуація. Пройде ще чотири роки до наступного чемпіонату світу. Я засмучений, мені сумно.

З точки зору футболу наш виступ був просто лайном. І я говорю не про футболістів. Це моя відповідальність. Наша гра – це було якесь лайно. Занадто погано", – цитує Юлманда DR Sporten.

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