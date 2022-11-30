Данию называли темной лошадкой Мундиаля и прочили ей дальний проход. Все оставались под впечатлением от команды Каспера Юлманда, которая последние два года демонстрировала зрелищный и эффективный футбол (полуфинал Евро-2020, легкий выход на ЧМ-2022, отличные результаты в Лиге наций). Однако на старте группового этапа в Катаре скандинавы разочаровали, набрав одно очко за матчи с Тунисом и Францией.

Франция обыграла Данию и стала первым участником плей-офф ЧМ-2022 – Мбаппе оформил дубль, "проклятие чемпионов" снято

И все равно все оставалось под контролем Дании – победа над Австралией почти гарантировала выход в плей-офф. В попытках что-либо изменить Юлманд перешел на схему с 4 защитниками. Дания мощно начала: большими силами закрепилась на чужой половине, строила фирменные атаки. Но комбинации очень редко завершались ударами. Острейший момент был у Йенсена – вратарь вытащил мяч из-под перекладины.

Такого темпа датчанам хватило на полчаса. Затем Австралия выровняла игру и отвела мяч от собственных ворот, а в начале второго тайма перехватила инициативу. Дании снова не хватило интенсивности для реализации своего плана. Не получалось ничего. "Соккеруз" накрывали соперников, были быстрее в ключевых эпизодах и грамотно держали позиционную оборону. Отчаянные попытки спастись навесами также не сработали.

Австралия в итоге даже вырвала победу. Оперативная контратака: отбор на линии собственной штрафной, Макгри с фланга бросил на ход Лекки, а тот расшатал защитников и забил. Австралия набрала 6 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2022 со второго места группы. А это уже приятная неожиданность, ведь коллектив Грэма Арнольда считался явным аутсайдером квартета. В параллельном матче Тунис обыграл Францию, поэтому гол Лекки стал ключевым.