"Малышев в топовой форме – это была бы мечта для Йовичевича. Насколько мне известно, он до сих пор восстанавливается от травмы колена. Уж сколько лет прошло...

"Голкипер-призрак" покинул Шахтер – 20 лет в структуре и ни одной официальной секунды на поле

Жаль, потому что футболист действительно хороший. Еще раз повторяю – в своей топовой форме это была бы мечта Игора Йовичевича как тренера Шахтера", – сказал Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, Малышев покинул Шахтер год назад, а на поле не выходил с апреля 2019-го. Хавбек ярко проявил себя в Заре, регулярно начал играть за "горняков" и даже провел 3 матча в составе сборной Украины. Впрочем, хронические проблемы разрушили карьеру игрока, которому сейчас 29 лет.

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