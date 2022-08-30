"Малишев у топовій формі – це була б мрія для Йовічевіча. Наскільки мені відомо, він досі відновлюється від травми коліна. Вже скільки років минуло...

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Шкода, бо футболіст насправді хороший. Ще раз повторюю – у своїй топовій формі це була б мрія Ігора Йовічевіча як тренера Шахтаря", – скзав Вацко у ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, Малишев покинув Шахтар рік тому, а на поле не виходив аж з квітня 2019-го. Хавбек яскраво проявив себе у Зорі, регулярно почав грати за "гірників" і навіть провів 3 матчі у складі збірної України. Втім, хронічні проблеми зруйнували кар'єру гравця, якому зараз 29 років.

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