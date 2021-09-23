"Це був більше, ніж матч": Степаненко подякував уболівальникам Шахтаря за підтримку у битві з Динамо
Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко вважає, що 12-й гравець суттєво допоміг донецькій команді здобути розгромну перемогу над принциповим суперником (3:0).
"Це був більше, ніж матч. Ми виклалися на повну.
Шахтар – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу
Вітаю всіх уболівальників з перемогою. Дякую за вашу вірну підтримку завжди", – написав Степаненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, у матчі за Суперкубок України Шахтар розгромив Динамо з рахунком 3:0 і зрівнявся за кількістю цих трофеїв з киянами – тепер у обох команд по 9 кубків.
Степаненко вийшов на поле у стартовому складі "гірників" і був замінений на Маркоса Антоніо на 78-й хвилині зустрічі.
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