"Це буде катастрофа", – директор Барселони встановив ціль на сезон для Хаві
Директор Барси Матеу Алемані задоволений роботою наставника каталонців Хаві Ернандеса.
"Хаві дуже добре справляється з роботою у перші місяці. Ми дуже задоволені роботою тренера.
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Будь-який трансфер залежить від його думки. Позиція Хаві була дуже важливою при ухваленні рішень щодо зимових трансферів. Невихід до Ліги чемпіонів із таким складом стане катастрофою", — цитує Алемані Mundo Deportivo.
Після 22-х турів Прімери Барселона розташовується на 4-й сходинці. Нагадаємо, у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів каталонці не змогли подолати груповий етап.
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