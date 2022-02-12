"Хаві дуже добре справляється з роботою у перші місяці. Ми дуже задоволені роботою тренера.

Відхід Мессі не став несподіванкою – вирішили, що клуб вищий за будь-яку людину, – спортдир Барселони

Будь-який трансфер залежить від його думки. Позиція Хаві була дуже важливою при ухваленні рішень щодо зимових трансферів. Невихід до Ліги чемпіонів із таким складом стане катастрофою", — цитує Алемані Mundo Deportivo.

Насолоджуватись топовими матчами Ліги чемпіонів краще із коктейлями на основі преміальної Żubrówka Czarna! Не стримуй емоцій від легендарних моментів в історії футболу. Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Після 22-х турів Прімери Барселона розташовується на 4-й сходинці. Нагадаємо, у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів каталонці не змогли подолати груповий етап.

Маліновський проти улюбленого топа, екс-динамівець і Челсі в битві за титул, дербі Барселони – топ-матчі вікенду