В четверг, 21 марта, сборная Исландии выборола себе путёвку в финал плей-офф за выход на Евро-2024.

Плей-офф за выход на Евро-2024, полуфинал

Израиль – Исландия – 1:4

Голы: Захави, 31 (с пенальти) – Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42

Удалён: Ревиво, 73 (Израиль)

Нейтральное поле в Будапеште так и не стало для сборной Израиля домашним. Команда Алона Хазана уступила исландцам, несмотря на то, что первой открыла счёт – в середине первого тайма Захави реализовал пенальти, который сам и заработал.

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Однако удержать это преимущество израильтянам не удалось – они пропустили "в раздевалку" не один, а сразу два мяча. Партнёр Руслана Малиновского по Дженоа Альберт Гудмундссон сравнял счёт прямым ударом со штрафного, а Траустасон отправил мяч в сетку после розыгрыша углового. Автором предголевой передачи снова стал Гудмундссон, абсолютно лучший игрок этой встречи.

Он же оформил дубль после перерыва. В финале плей-офф Евро-2024 Исландия сыграет с Украиной. Этот матч состоится 26 марта.

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