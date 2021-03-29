"Для меня, конечно же, было странно видеть, что сборная Украины вышла играть в три центральных защитника, потому что в последнее время сборная всегда играла в 4-3-3 или в 4-1-4-1. Поэтому, хорошо, что Шевченко и его тренерский штаб проявили гибкость. Вообще, я считаю, что игра в три центральных защитника – наиболее прогрессирующая сейчас модель в мире. Эта схема идеально подходит для нашей сборной.

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У нас есть классные фулбэки: слева Соболь и Миколенко, справа – Караваев. Но у нас сейчас нет быстрых вингеров, какими в свое время были Коноплянка и Ярмоленко. Ранее они могли использовать это пространство для быстрых проходов.

Сейчас в центральной зоне есть Зинченко и Малиновский, которые отлично играют в позиционные атаки. В матче с Францией, когда игроки сборной Украины получали мяч, мы могли увидеть, что у нас получались быстрые позиционные атаки", – поделился Шевчук в программе Великий футбол.

Напомним, сборная Украины упустила победу с Финляндией. Счет открыл Жуниор Мораес, но впоследствии "Суоми" получили право на пенальти за фол Виталия Миколенко на красную карточку. Пукки уверенно реализовал удар и спас свою команду от поражения.

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