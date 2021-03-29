"Для мене, звичайно ж, було дивно бачити, що збірна України вийшла грати в три центральні захисники, тому що останнім часом збірна завжди грала в 4-3-3 або в 4-1-4-1. Тому, добре, що Шевченко і його тренерський штаб проявили гнучкість. Взагалі, я вважаю, що гра в три центральні захисники – найбільш прогресуюча зараз модель в світі. Ця схема ідеально підходить для нашої збірної.

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У нас є класні фулбеки: зліва Соболь і Миколенко, праворуч – Караваєв. Але у нас зараз немає швидких вінгерів, якими свого часу були Коноплянка і Ярмоленко. Раніше вони могли використовувати цей простір для швидких проходів.

Зараз в центральній зоні є Зінченко і Маліновський, які відмінно грають в позиційні атаки. У матчі з Францією, коли гравці збірної України отримували м'яч, ми могли побачити, що у нас виходили швидкі позиційні атаки", – поділився Шевчук у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу з Фінляндією. Рахунок відкрив Жуніор Мораєс, але згодом "Суомі" отримали право на пенальті за фол Віталія Миколенка на червону картку. Пуккі впевнено реалізував удар і врятував свою команду від поразки.

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