Руни спас Дерби Каунти от вылета из Чемпионшипа – три команды все же понизились в классе
Дерби Каунти официально продолжит выступления во втором по престижности дивизионе Англии в сезоне 2021/22.
В последнем туре Чемпионшипа "бараны" принимали Шеффилд Уэнсдей. Дерби Каунти проигрывал по ходу встречи, но на 78 минуте Вегхорн забил с пенальти и вырвал ничью на вес победы.
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Мировая 3:3 официально подарила еще один сезон команде Уэйна Руни в Чемпионшипе. Его подопечные не сдерживали эмоций после финального свистка. Интересно, что легенда Манчестер Юнайтед был играющим тренером в начале сезона, но в ноябре сменил на тренерском мостике Филиппа Коку.
Дерби Каунти по итогам сезона на один пункт опередил зону вылета. В Лигу 1 (третий по силе английский дивизион) вылетели Уиком (43 очка), Ротерхэм (42 пункта) и Шеффилд Уэнсдей (41 зачетный балл). А вот выход в АПЛ напрямую обеспечили себе Норвич и Уотфорд.
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