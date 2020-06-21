Бетис официально уволил Руби

Руководство севильского Бетиса указало на дверь наставнику команды Руби и его тренерскому штабу.

50-летний специалист и его ассистенты остались без работы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Бетис поблагодарил Руби и его штаб за год работы на Бенито Вильямарин. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты севильцев. В последних 10-ти турах Бетис одержал лишь одну победу и опустился на 14-е место в турнирной таблице. До конца сезона роль энтренадора будет выполнять спортивный директор "зелено-белых" Алексис Трухильо.

Руби имеет в послужном списке работу в ряде испанских команд. Наибольших успехов он достиг с Эспаньолом, выведя "попугаев" в Лигу Европы по итогам сезона 2018/19.

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