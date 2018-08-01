Йерри Мина: В Барселоне я потерял веру в себя

Защитник Барселоны Йерри Мина не знает, где продолжит профессиональную карьеру.

"Понятия не имею, что меня ждет в будущем, но я спокоен. Мне 23 года, у меня впереди еще много времени.

У меня было много мыслей и переживаний. Я уже отчаялся. Мне было действительно плохо. Коутинью и Паулинью пытались помочь мне, подбодрить.

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Я понимаю, что у Барселоны отличные игроки на моей позиции, но я хотел хоть немного игрового времени, чтобы проявить себя, этого не произошло. Я получал несколько минут, но игра не шла. Мне казалось, что все не так. Из-за этого я потерял веру в себя, много ошибался даже на тренировках", – цитирует Мину Metro.

Напомним, что в переходе защитника Барселоны заинтересованы Эвертон, Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия.