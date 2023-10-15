Евро-2024, квалификация. 7-й тур

Дания – Казахстан – 3:1

Голы: Винд, 36, Сков, 45+1, 48 – Вороговский, 58

В одной из ключевых встреч за выход из группы Дания уверенно обыграла Казахстан. Ключевую роль в победе своей команды сыграл Кристиан Эриксен, непосредственно поучаствовавший в двух забитых мячах.

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Отдельно следует отметить ассист хавбека МЮ. Эриксен со своей половины отдал невероятную по точности и темпу передачу на Скова, когда тот оформлял дубль. Пресс-служба УЕФА признала это действие лучшим моментом игрового дня в квалификации к Евро-2024.