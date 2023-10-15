Эриксен выдал фантастический ассист на 50 метров – момент дня в отборе на Евро-2024
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подтвердил статус одного из самых одаренных игроков поколения.
Евро-2024, квалификация. 7-й тур
Дания – Казахстан – 3:1
Голы: Винд, 36, Сков, 45+1, 48 – Вороговский, 58
В одной из ключевых встреч за выход из группы Дания уверенно обыграла Казахстан. Ключевую роль в победе своей команды сыграл Кристиан Эриксен, непосредственно поучаствовавший в двух забитых мячах.
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Отдельно следует отметить ассист хавбека МЮ. Эриксен со своей половины отдал невероятную по точности и темпу передачу на Скова, когда тот оформлял дубль. Пресс-служба УЕФА признала это действие лучшим моментом игрового дня в квалификации к Евро-2024.