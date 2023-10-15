Еріксен видав фантастичний асист на 50 метрів – момент дня у відборі на Євро-2024
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен підтвердив статус одного з найобдарованіших гравців сучасності.
Євро-2024, кваліфікація. 7-й тур
Данія – Казахстан – 3:1
Голи: Вінд, 36, Сков, 45+1, 48 – Вороговський, 58
В одній з ключових зустрічей за вихід з групи Данія впевнено обіграла Казахстан. Ключову роль в перемозі своєї команди відіграв Крістіан Еріксен, який безпосередньо долучився до двох забитих м'ячів.
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Окремо слід відзначити асист хавбека МЮ. Еріксен з власної половини віддав дивовижну за точністю й темпом передачу на Скова, коли той оформляв дубль. Прес-служба УЄФА визнала цю дію найкращим моментом ігрового дня в кваліфікації до Євро-2024.