Євро-2024, кваліфікація. 7-й тур

Данія – Казахстан – 3:1

Голи: Вінд, 36, Сков, 45+1, 48 – Вороговський, 58

В одній з ключових зустрічей за вихід з групи Данія впевнено обіграла Казахстан. Ключову роль в перемозі своєї команди відіграв Крістіан Еріксен, який безпосередньо долучився до двох забитих м'ячів.

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Окремо слід відзначити асист хавбека МЮ. Еріксен з власної половини віддав дивовижну за точністю й темпом передачу на Скова, коли той оформляв дубль. Прес-служба УЄФА визнала цю дію найкращим моментом ігрового дня в кваліфікації до Євро-2024.