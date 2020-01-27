Интер может помочь Милану продать Пйонтека – на поляка появился еще один топ-претендент

Напандник Милана Кшиштоф Пйонтек может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Польский форвард окончательно потерял место в составе "россонери" после подписания Златана Ибрагимовича и рассматривает другие варианты продолжения карьеры, сообщает Sky Sport.

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По информации издания, следующим клубом Пйонтека может стать Челси. Помочь этому переходу может Интер, который торгует нападающего лондонцев Оливье Жиру. Если француз окажется в Италии, то Челси попытается заменить его именно форвардом Милана.

Кроме того, Тоттенхэм планирует средства, полученные за переход Кристиана Эриксена в тот же Интер, направить на покупку форварда. Приоритетной целью для "шпор" также является Пйонтек.

Отмечается, что Милан готов рассматривать предложения по трансферу своего нападающего, начиная с суммы в 30 миллионов евро. В противном случае, поляк, который в нынешнем сезоне Серии А забил лишь 4 гола, останется на Сан-Сиро.

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