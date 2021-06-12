Уэльс и Швейцария встречаются в первом туре чемпионата Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Уэльс – Швейцария стартовал в 16:00 по Киеву. Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Баку. Это вторая игра квартета А – накануне Италия разгромила Турцию в Риме и возглавила турнирную таблицу группы.

Уэльс – Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Швейцарцы открыли счет после перерыва. На 49-й минуте Шакири подал угловой с правого фланга, а Брель Эмболо выиграл силовую борьбу и головой отправил мяч в сетку.

Гол Эмболо: