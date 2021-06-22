"Рассматриваю ли я вариант с отставкой? Вы что, шутите? Я думаю о продлении контракта.

Бускетс озвучил самую большую проблему сборной Испании

В матче со Словакией любой из 24 игроков может принести нам победу. Изменения в составе возможны, но их может и не быть. Мы хорошо подготовились. Конечно, неудача возможна, такая вероятность существует, но я надеюсь, что этого не произойдет", – цитирует Энрике Marca.

Перед последним матчем группового этапа Евро-2020 испанцы расположились на третьей строчке группы Е с двумя очками.

Іспанія провалює старт Євро та ризикує втратити тренера – Луїс Енріке конфліктує з фанами, ЗМІ та навіть федерацією