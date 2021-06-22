"Будучи капитаном и имея немалый опыт выступлений на Евро и чемпионатах мира, я понимаю, насколько важна голова. То есть то, что в ней происходит. Моральное состояние. Я вышел на поле после матча, чтобы выразить свою поддержку и поделиться своей энергией.

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Третий матч в группе для нас фактически начался вместе с финальным свистком в поединке с Польшей. Было важно начать правильно. С оптимизмом. До сих пор Испания играла лучше своих соперников, доминировала, создавала моменты, не использовала пенальти, не могла показать достойную эффективность в атаке. Но иногда надо просто, чтобы тебе немного улыбнулась удача.

Пока нам не хватает психологии победителя. Надо быстрее возвращать мяч после его потери, играть ближе к воротам соперника, двигаться быстрее. Наша команда все еще молода. У нас есть группа игроков, которые любят владеть мячом. Мне нравится этот стиль. Здоровое отношение к делу, фэйр-плей, доминирование на поле", – цитирует Бускетса официальный сайт УЕФА.

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