Луис Энрике ответил критикам: Сборная Испании забивает больше Барселоны

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о бомбардирских качествах своих подопечных накануне матча 2-го раунда отбора к Евро-2020 против Мальты.

"Я слышал о высказываниях об отсутствии голов у сборной Испании. Мы забили 19 голов в 7 матчах, то есть в среднем за игру забиваем 2,7 гола. Барселона в среднем забивает 2,6 гола за игру, и у них самый высокий результат в испанской Примере. Не думаю, что наша ситуация выглядит очень плохо.

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Мобильность в атаке – важный пункт в игре сборной Испании. Нужно, чтобы игроки менялись позициями во время матча. Мне нравится, что форварды сборной Испании мобильные. Нападающим всегда нужна уверенность", – цитирует Луиса Энрике Marca.

Напомним, сборная Испании встретится с Мальтой 26 марта, начало в 21:45. В первом поединке отбора к Евро-2020 подопечные Луиса Энрике переиграли норвежцев (2:1).

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