Енріке відповів критикам: Збірна Іспанії забиває більше за Барселону

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке розповів про бомбардирські якості своїх підопічних напередодні матчу 2-го раунду відбору до Євро-2020 проти Мальти.

"Я чув про висловлювання щодо відсутності голів у збірній Іспанії. Ми забили 19 голів у 7 матчах, тобто в середньому за гру забиваємо 2,7 гола. Барселона в середньому забиває 2,6 гола за гру, і у них найвищий результат в іспанській Прімері. Не думаю, що наша ситуація виглядає дуже погано.

Іспанія – Норвегія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Мобільність в атаці – важливий пункт у грі збірної Іспанії. Потрібно, щоб гравці мінялися позиціями під час матчу. Мені подобається, що форварди збірної Іспанії мобільні. Нападникам завжди потрібна впевненість", – цитує Енріке Marca.

Нагадаємо, збірна Іспанії зустрінеться з Мальтою 26 березня, початок о 21:45. В першому поєдинку відбору до Євро-2020 підопічні Луїса Енріке переграли норвежців (2:1).

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив