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Испания – Норвегия – 2:1 – видео голов и обзор матча

09:27 50 Читати українською
Испания – Норвегия – 2:1 – видео голов и обзор матча
Испания – Норвегия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Испания победила Норвегию в 1 туре отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Испания – Норвегия.

16’ Родриго Морено
71’ Серхио Рамос
 
Джошуа Кинг 65’

Испания в 1 туре отбора Евро-2020 дома принимала Норвегию. Уже на 16-й минуте нападающий Валенсии Родриго Морено открыл счет во встрече, после чего "красная фурия" начала играть в более спокойном темпе.

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После перерыва скандинавы заработали пенальти, который реализовал Джошуа Кинг. Однако, равновесие держалось недолго, ведь 11-метровый заработали и хозяева. Серхио Рамос удачно выполнил паненку и забил решающий гол во встрече.

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Евро-2020 Видеоновости Испания Испания Испания - Норвегия Норвегия Норвегия
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