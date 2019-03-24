Испания – Норвегия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Испания победила Норвегию в 1 туре отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Испания – Норвегия.

Испания в 1 туре отбора Евро-2020 дома принимала Норвегию. Уже на 16-й минуте нападающий Валенсии Родриго Морено открыл счет во встрече, после чего "красная фурия" начала играть в более спокойном темпе.

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После перерыва скандинавы заработали пенальти, который реализовал Джошуа Кинг. Однако, равновесие держалось недолго, ведь 11-метровый заработали и хозяева. Серхио Рамос удачно выполнил паненку и забил решающий гол во встрече.