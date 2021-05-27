Парма на своем официальном сайте объявила о назначении знаменитого экс-игрока Энцо Марески.

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Клуб не сообщает сроки контракта, но Transfermarkt информирует, что новый наставник подписал соглашение до лета 2023 года. За свою тренерскую карьеру Мареска поработал ассистентом тренера в Асколи, Севильи и Вест Хэме, а затем тренировал Манчестер Сити U-23, с которым выиграл молодежное первенство Англии.

Отметим, что за свою игровую карьеру Энцо успел поиграть за ряд итальянских клубов включая Ювентусом, а также за Севилью и Олимпиакос. Парма же по итогам сезона 2020/21 заняла последнее место в Серии А и вылетела в низший дивизион.

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