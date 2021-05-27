Ювентус наконец определился, кто со следующего сезона возглавит "старую синьору".

Массимилиано Аллегри в ближайшее время станет новым тренером Ювентуса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Отмечается, что соглашение является "неизбежным", а Пирло будет уволен в ближайшие часы. На решение Аллегри повлияло то, что Реал затягивал время с предложением после того, как Зинедин Зидан решил покинуть клуб.

Напомним, что итальянец находится без работы с мая 2019 года. До этого он 5 раз подряд делал Ювентус чемпионом Италии, а также принимал Скудетто 2010/11 с Миланом.

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