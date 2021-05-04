В рамках 36-го тура Серии В Эмполи поиздевался над Козенце (4:0) и гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы.

Парма минимально уступила Торино и вылетела из Серии А

"Синие" вернутся в элиту итальянского футбола, где они в последний раз были в сезоне 2018/19. За еще одну путевку в Серию А продолжают борьбу сразу три клуба – Салернитана, Лечче и Монца.

Напомним, из нынешних участников высшего итальянского дивизиона уже гарантированно вылетают Кротоне и Парма.

Конте скинув правителя, якого сам коронував, Азар – живий, фани МЮ перенесли Зінченку свято – огляд вікенду