Эмполи вернется в Серию А после 2-летнего перерыва
19:15 - Читати українською
Определился первый новичок в следующем сезоне чемпионата Италии.
В рамках 36-го тура Серии В Эмполи поиздевался над Козенце (4:0) и гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы.
Парма минимально уступила Торино и вылетела из Серии А
"Синие" вернутся в элиту итальянского футбола, где они в последний раз были в сезоне 2018/19. За еще одну путевку в Серию А продолжают борьбу сразу три клуба – Салернитана, Лечче и Монца.
Напомним, из нынешних участников высшего итальянского дивизиона уже гарантированно вылетают Кротоне и Парма.
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