Емполі повернеться у Серію А після 2-річної перерви
19:13 - Читать на русском
Визначився перший новачок наступного сезону чемпіонату Італії.
У рамках 36-го туру Серії В Емполі познущався над Козенцою (4:0) та гарантував собі першу сходинку турнірної таблиці.
Парма мінімально поступилась Торіно та вилетіла із Серії А
"Сині" повернуться в еліту італійського футболу, де вони востаннє були у сезоні 2018/19. За ще одну путівку у Серію А продовжують боротьбу одразу три клуби – Салернітана, Лечче та Монца.
Нагадаємо, з нинішніх учасників найвищого італійського дивізіону вже гарантовано вилітають Кротоне та Парма.
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