У рамках 36-го туру Серії В Емполі познущався над Козенцою (4:0) та гарантував собі першу сходинку турнірної таблиці.

Парма мінімально поступилась Торіно та вилетіла із Серії А

"Сині" повернуться в еліту італійського футболу, де вони востаннє були у сезоні 2018/19. За ще одну путівку у Серію А продовжують боротьбу одразу три клуби – Салернітана, Лечче та Монца.

Нагадаємо, з нинішніх учасників найвищого італійського дивізіону вже гарантовано вилітають Кротоне та Парма.

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