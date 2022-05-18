Форвард Роман Яремчук назван лучшим игроком матча сборной Украины против Эмполи (3:1), сообщает пресс-служба УАФ.

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Представитель португальской Бенфики открыл счет в середине первого тайма и по праву получил приз "Лев матча". К слову, кроме Яремчука за "сине-желтых" также отличились Александр Караваев и Александр Пихалёнок.

Напомним, уже сегодня, 18 мая, команда Александра Петракова проведет еще один товарищеский матч против хорватской Риеки.

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