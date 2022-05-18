"Эмполи нам помог. У нас не было спарринга. Договаривались с Удинезе, но он отказался. А вот Эмполи откликнулся. Такого не было, чтобы я выбирал. И я очень благодарен клубу Эмполи, президенту, главному тренеру, футболистам. Они нам очень помогли.

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Было тяжело, когда национальная команда только собралась. Благодарен ребятам, что они слушают и выполняют все, о чем я им говорю. Они все выполняют. Да, им сложно. Специалисты понимают, что я сегодня делал на бровке. Я играл вместе с футболистами. Чтобы физически ребята набрали форму в спаррингах. Я гнал их вперед. Не получалось. Вы видели, они уже ноги едва передвигали. Молодцы. Нам нужны спарринги. Мы не играли матчи – это проблема.

Будем смотреть, какое повреждение у Попова. Нужно где-то два дня. Ахиллово сухожилие... Врач сказал, что ахилл цел. Нужно проводить МРТ. Я отпущу его домой, к жене слетает. Затем вернется, сделаем МРТ. Пока я не знаю, что там.

Яремчук приехал, даже сыграл матч. Провел за Бенфику последний тур, сразу сел в самолет, не просил никаких выходных. Мы с ним побеседовали. Работаем. После тренировок остаемся, работаем над реализацией 15-20 минут. С Романом все хорошо. Сегодня у него был момент, не получилось.

Пихоленок? Не нужно хвалить. Ну что тут сказать... Не надо хвалить. Забил, и что? Это товарищеская игра. Не нужно… Вы, журналисты, только хуже можете сделать. Это молодые ребята... Не нужно хвалить. Играет – пусть парень играет.

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По поводу завтрашнего матча нет никаких секретов. Я вам все рассказываю. Завтра сутра завтрак. В 10:30 в аэропорт. Сколько нам, час ехать? Завтра выйдут 11 новых игроков. Все, кто есть – завтра выйдут 11 новых игроков.

Я об этом думаю уже давно. Видите ли, нагрузки очень велики. Вышел Попов – травма, Булеца – травма, Гуцуляк – травма. Я разговаривал с президентом УАФ. Он меня спросил, что мне там нужно. Нет никаких секретов, я попросил пять матчей, попросил с собой взять 27 футболистов в Глазго", – сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

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