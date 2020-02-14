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Эмери станет фаворитом на тренерское кресло Севильи в случае увольнения Лопетеги – AS

17:12 40 Читати українською
Эмери станет фаворитом на тренерское кресло Севильи в случае увольнения Лопетеги – AS
Унаи Эмери / Reuters

Унаи Эмери может вернуться на родину после неудачного опыта работы с Арсеналом.

Севилья рассматривает вариант с возвратом своего бывшего тренера, информирует AS.

Эмери обвинил звезд Арсенала в непрофессионализме

Неудачные результаты команды несколько настораживают руководство андалусийцев, хотя выход в Лигу чемпионов остается вполне вероятным. Подопечные Лопетеги добыли всего одну победу в последних 5 матчах чемпионата, а также вылетели из Кубка от скромного Мирандеса. Если плохая серия продолжится, то Севилья может решиться на смену тренера. Главным претендентом считается Унаи Эмери, который уже имеет прекрасный опыт работы в клубе – три победы в Лиге Европы подряд.

Напомним, из-за провальных результатов Эмери был уволен с поста главного тренера Арсенала в конце ноября прошлого года.

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