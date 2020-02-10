Эмери обвинил звезд Арсенала в непрофессионализме

Бывший наставник Арсенала Унаи Эмери оценил свою работу в лондонском клубе и признался, что ему помешало достичь большего.

"Арсенал был клубом, который катился вниз два года до моего прихода. Мы остановили падение и даже начали перестройку команды, которая дошла до финала Лиги Европы и заняла пятое место в чемпионате Англии, отстав на одно очко от Тоттенхэма. При этом мы завоевали лишь одно очко в пяти последних матчах. Лига чемпионов была в наших руках, но в конце все пошло не так. в целом это был хороший сезон, и мы понимали, что можем прогрессировать.

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Однако мы потеряли четырех капитанов: Кошельны, Чеха, Рэмзи и Монреаля. Это личности, которых нам не хватало в этом сезоне, чтобы оставаться на верном пути. А некоторые звезды не показывали должного отношения к своему делу и просили больше, чем давали команде. С учетом этого нам нужно было время, чтобы достичь успеха в создании нового Арсенала, который я хотел видеть", – цитирует Эмери France Football.

Напомним, Унаи Эмери уволили от должности наставника "канониров" в конце ноября, сейчас лондонцев возглавляет Микель Артета. После 25-ти туров АПЛ Арсенал находится на 10-й строчке.

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