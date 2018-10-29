Эмери признался, какого игрока Арсенала хотел видеть в ПСЖ

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал, что пытался подписать Александра Ляказетта, работая в ПСЖ.

"Когда я возглавил ПСЖ, мы обсуждали возможность подписания Ляказетта. Нам нравились его качества, которые подходили клуба. И все люди, которые там работали, утверждали это. Но он играл за Лион, а оттуда нелегко перевезти игрока в Париж.

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Для него прошлый сезон был первым в АПЛ, а эта лига отличается от французской. Он должен продолжать свою адаптацию здесь. Но думаю, что в этом году Александр сделает шаг вперед. Мы счастливы иметь его в составе, но я каждый день говорю ему одно и то же: "Не останавливайся", – цитирует Эмери ESPN.

Унаи Эмери возглавлял ПСЖ с 2016 по 2018 годы и выиграл все внутренние трофеи, но дважды подряд вылетал из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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