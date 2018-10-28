Емері зізнався, якого гравця Арсенала хотів бачити в ПСЖ

Головний тренер Арсенала Унаї Емері розповів, що намагався підписати Александра Ляказетта, працюючи в ПСЖ.

"Коли я очолив ПСЖ, ми обговорювали можливість підписання Ляказетта. Нам подобались його якості, які підходили клубу. І всі люди, які там працювали, стверджували це. Але він грав за Ліон, а звідти нелегко перевезти гравця до Парижа.

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Для нього минулий сезон був першим в АПЛ, а ця ліга відрізняється від французької. Він повинен продовжувати свою адаптацію тут. Але думаю, що цього року Александр зробить крок уперед. Ми щасливі мати його в складі, але я щодня кажу йому одне й те саме: "Не зупиняйся", – цитує Емері ESPN.

Унаї Емері очолював ПСЖ з 2016 по 2018 роки і виграв усі внутрішні трофеї, але двічі поспіль вилітав з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу.

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