Эмери объяснил, почему Озил не играл против Борнмута

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери прокомментировал победу своих подопечных над Борнмутом (2:1) в 13-м туре АПЛ и рассказал, по какой причине хавбек Месут Озил не вышел на поле.

"Почему Озил остался в запасе? Мы решили, что так мы сможем лучше провести матч, который требовал много физических затрат и интенсивности. Но важен каждый игрок.

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Поединок с Борнмутом – еще одна возможность улучшить нашу игру или найти лучшие взаимодействия в команде. О необходимости быть конкурентоспособными мы говорили каждый день в начале сезона. Чтобы улучшить наши результаты мы должны быть организованы, но и владеть индивидуальным мастерством игроков.

Такая же история сегодня. Все зависит от того, как складывается матч, результат. Я решил использовать еще один вариант. Мы знали, что на этом стадионе трудно играть против этой команды", – цитирует Эмери Daily Mail.

Напомним, что "канониры" одержали победу над Борнмутом благодаря автоголу Лермы и забитому мячу Обамеянга. Немецкий хавбек Месут Озил просидел весь матч на скамейке запасных.

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