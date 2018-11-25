Арсенал минимально победил Борнмут: 13-й тур АПЛ, матчи воскресенья

В матче 13 тура АПЛ Арсенал вырвал победу над Борнмут. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 13 тур

Борнмут – Арсенал – 1:2

Голы: Кинг, 45+1 – Лерма, 30, (аг), Обамеянг, 67

Вулверхэмптон – Хаддерсфилд – начало матча в 18:00

Арсенал добыл достаточно тяжелую победу над Борнмутом. Команды обменялись опасными моментами в начале игры, но гол Брукса отменили из-за офсайда, а Торрейра ударом с линии штрафной попал в штангу. И все же канониры повели в счете, правда отличился Лерма, который срезал мяч в собственные ворота. Но еще до перерыва Кинг восстановил равновесие в матче. Второй тайм активнее начал Борнмут, однако Арсенал постепенно перехватил инициативу и вышел вперед благодаря голу Обамеянга. Этот гол стал последним в этом матче и Арсенал праздновал трудную победу.



Благодаря этой победе Арсенал набрал 27 очков и остался на 5 месте, Борнмут с 20 пунктами оказался на 8 позиции.