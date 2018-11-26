Емері пояснив, чому Озіл не грав проти Борнмута

Головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері прокоментував перемогу своїх підопічних над Борнмутом (2:1) у 13-му турі АПЛ і розповів, із якої причини хавбек Месут Озіл не вийшов на поле.

"Чому Озіл залишився в запасі? Ми вирішили, що так ми зможемо краще провести матч, який вимагав багато фізичних затрат та інтенсивності. Але важливим є кожен гравець.

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Поєдинок із Борнмутом – ще одна можливість покращити нашу гру чи знайти найкращі взаємодії у команді. Про необхідність бути конкурентоздатними ми казали щодня на початку сезону. Щоб покращити наші результати ми повинні бути організовані, але й мати індивідуальну майстерність гравців.

Така ж історія сьогодні. Усе залежить від того, як складається матч, який результат. Я вирішив використати ще один варіант. Ми знали, що на цьому стадіоні важко грати проти цієї команди", – цитує Емері Daily Mail.

Нагадаємо, що "каноніри" здобули перемогу над Борнмутом завдяки автоголу Лерми та забитому м'ячу Обамеянга. Німецький хавбек Месут Озіл просидів увесь матч на лаві для запасних.

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