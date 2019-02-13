Эмблему Манчестер Юнайтед цензурировали на иранском телевидении из-за религии

В Иране решили использовать старую эмблему Манчестер Юнайтед без изображения дьявола.

В выпуске новостей в Иране телевизионщики показали логотип Манчестер Юнайтед без главного символа клуба – дьявола.

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Во время обсуждения матча между Манчестер Юнайтед и ПСЖ (0:2) иранские журналисты использовали эмблему манкунианского клуба образца 60-х годов, когда на логотипе не было изображения дьявола, сообщает The Sun.

Главная причина такого шага – религиозная цензура. В Иране запрещено использовать изображения мифических существ, поэтому телевизионщики решили поменять эмблему английского клуба.

Отметим, что прозвище "красные дьяволы" Манчестер Юнайтед получили еще во времена легендарного тренера команды Мэтта Басби. Напомним, вчера МЮ в родных стенах уступил ПСЖ со счетом 0:2 в первом матче 1/8 финала ЛЧ.