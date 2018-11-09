Элегантный гол хавбека Динамо Загреб Гояка – момент дня в Лиге Европы

Лига Европы — 01:02 1064
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Динамо – Ренн: Миколенко вошел в историю киевского клуба
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Лига Европы: Байер и Цюрих вышли в плей-офф, Зальцбург разгромил РусенборгЛига Европы — 8 нояб 60
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Динамо – Ренн: украинцы феерят в матче Лиги Европы – лучший еврокубковый матч киевлян в сезоне и ответ ШевченкоЛига Европы — 8 нояб 6006
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Ворскла – Карабах: матч был приостановлен из-за беспорядков на трибунахЛига Европы — 8 нояб 722
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Динамо – Ренн: послематчевая пресс-конференция Александра ХацкевичаЛига Европы — 8 нояб 803
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