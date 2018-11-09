Элегантный гол хавбека Динамо Загреб Гояка – момент дня в Лиге Европы

Полузащитник загребского Динамо Амер Гояк помог своей команде победить Спратак Трнаву в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Гояк стал автором первого гола в этом поединке. К тому же, ему удалось отличиться в ефектном стиле, ударом пяткой замкнув прострельную передачу от партнера.

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Динамо Загреб осталось одной из четырех команд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, которые набрали максимальное количество очков, гарантировав себе выход в плей-офф.