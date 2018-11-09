Елегантний гол хавбека Динамо Загреб Гояка – момент дня у Лізі Європи

Півзахисник загребського Динамо Амер Гояк допоміг своїй команді здолати Спратак Трнаву в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

Гояк став автором першого голу в цьому поєдинку. До того ж, йому вдалося відзначитись в ефектному стилі, ударом п'ятою замкнувши прострільну передачу від партнера.

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Динамо Загреб залишилось однією з чотирьох команд у нинішньому розіграші Ліги Європи, які набрали максимальну кількість очок, гарантувавши собі вихід у плей-офф.