В воскресенье ряд матчей завершал последний тур чемпионата Испании. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 38-й тур

Эльче – Хетафе – 3:1

Голы: Оласа, 37, Кике, 84, 90+2 – Унал, 34

Алавес – Кадис – начало матча в 21:00

Гранада – Эспаньол – начало матча в 21:00

Осасуна – Мальорка – начало матча в 21:00

Валенсия в последнем туре обыграла Сельту, прервав 9-матчевую безвыигрышную серию

В первом матче Эльче принимал Хетафе. Обе команды уже решили все задачи на сезон, поэтому моли сыграть в свое удовольствие. Хозяева владели игровым и территориальным преимуществом, однако пропустили первыми в середине тайма. Уже через три минуты им удалось отыграться.

Кике, вышедший в середине второй сорокапятиминутки, в конце матча сумел вывесить Эльче вперед, а уже в добавленное время оформил дубль и прервал четырехматчевую безвыигрышную серию команды, хлопнув напоследок дверью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ