Сельта уступила Валенсии (0:2) в рамках 38-го тура Ла Лиги. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Отчетный поединок уже не имел никакого турнирного значения, поэтому командам дали возможность завершить сезон на день раньше. Большинство матчей последнего тура Примеры состоится завтра. Сельта уже пять лет не может победить на поле Валенсии. Сегодня традиция сохранилась.

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Нельзя сказать, что у кого-то было ощутимое преимущество. Просто хозяева лучше распорядились своими моментами. Первый тайм был равным, но забила только Валенсия стараниями Максимилиано Гомеса. После перерыва Сельта была более активной, но снова мяч оказался в ее воротах – автогол. На этом и завершили.

Валенсия имела все шансы побороться за еврокубки, но провалила концовку чемпионата. За последние два месяца "летучие мыши" не победили ни разу. Безвыигрышная серия затянулась на 8 матчей. Даже на 9, если считать Кубок. Следовательно, Валенсия идет в отпуск на 9 месте турнирной таблицы (может опуститься на 10-е). Сельта гарантированно останется 11-й.