Управляющий филиалом банка Сечил Эрзан лишил ряд известных людей примерно 25 млн долларов. Как информирует Ajansspor, во вторник, 21 ноября, он предстал перед судом. Сообщается, что в ходе процесса стало известно о том, что экс-вингер Барселоны Арда Туран понёс убытки в размере 7,5 млн евро.

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По словам Турана, он вложил в банк все свои сбережения, которые исчезли в один миг. Действия самого Эрзана были признаны мошенничеством. Согласно источнику, ему грозит тюремный срок от 66 до 216 лет.

Напомним, что сейчас Туран возглавляет команду второго турецкого дивизиона Эюпспор. Она лидирует в турнирной таблице и может выйти в Суперлигу уже в следующем сезоне.

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