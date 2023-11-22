Керуючий філією банку Сечіл Ерзан позбавив низку відомих людей приблизно 25 млн доларів. Як інформує Ajansspor, у вівторок, 21 листопада, він постав перед судом. Повідомляється, що під час процесу стало відомо про те, що екс-вінгер Барселони Арда Туран зазнав збитків у розмірі 7,5 млн євро.

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За словами Турана, він вклав у банк усі свої заощадження, які зникли в одну мить. Дії самого Ерзана були визнані шахрайством. Згідно з джерелом, йому загрожує тюремний термін від 66 до 216 років.

Нагадаємо, що зараз Туран очолює команду другого турецького дивізіону Еюпспор. Вона лідирує в турнірній таблиці і може вийти в Суперлігу вже наступного сезону.

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