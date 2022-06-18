Нападающий Уотфорда Деннис Эммануэль Бонавентуре может остаться в Английской Премьер-лиге и на следующий сезон.

Эвертон заинтересован в подписании Бонавентуре, которого рассматривают в статусе возможной замены Ришарлисону, сообщает Daily Mail. Бразилец приблизился к переходу в Тоттенхэм.

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"Ириски" могут заплатить за экс-форварда Зари около 20 млн фунтов стерлингов, хотя нигериец имеет еще четыре года по контракту с Уотфордом.

Добавим, что Деннис, несмотря на вылет его команды из АПЛ, произвел настоящий фурор в Англии, где в 33 поединках отметился 10 голами и 6 результативными передачами.

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